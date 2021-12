Grand Paris Sud : salon de l'étudiant du 21 au 23 janvier

L'édition 2021, totalement digitalisée, a lieu du 21 au 23 janvier. Comme dans un salon traditionnel, les visiteurs déambulent à travers des allées virtuelles où des stands les accueillent.

Plus de 40 établissements du supérieur participent à cette première version digitale (grandes écoles, universités, CFA post-Bac, pôle fonction publique, stands du CIO 77 et 91). En un seul clic, il est possible d'accéder au stand des établissements, de découvrir leurs offres et d'échanger avec leurs personnels. Au total, plus de 400 formations d'excellence sont proposées et ouvertes à tous (statuts étudiant ou apprenti).

Pour accéder au salon, il suffit de créer un compte d'accès sur salonvirtuel-etudes-superieures-iledefrance.letudiant.fr. La plateforme restera accessible jusqu'au 21 février.