Grand Paris Sud relève le défi de la sobriété énergétique

Mis en œuvre notamment sur le territoire de Grand Paris Sud, en partenariat avec l’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC), ce programme national (31 participants en France) a encore incité les habitants à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et à réduire leur consommation d’énergie. À Grand Paris Sud, ce sont 26 familles qui ont relevé ce nouveau défi durant six mois. Cette année, elles avaient pour objectif de réduire de 8 % leur consommation d’énergie. Pari réussi, puisque les écogestes appliqués leur ont permis de réduire de 10 à 15 % leur consommation. En moyenne, cela correspond à une économie de 300 euros sur la facture annuelle, sans impact pour le confort de vie.

Lors de la cérémonie de clôture, qui s’est déroulée à la Maison de l’environnement, à Vert-Saint-Denis, les équipes participantes ont dressé un bilan. Une famille a ainsi réalisé une économie totale de 18 903 kW, soit 407 euros de moins, en moyenne, sur sa facture annuelle, tandis qu’une autre est parvenue à baisser de 28,8 % sa consommation annuelle (soit 702 euros d’économie). Cette cérémonie a également permis aux participants de partager leurs astuces mises en place tout au long du défi.

« Le contexte actuel nous oblige à économiser l’énergie. Cela passe par trois leviers : la sobriété, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Au cours de cet hiver, les familles ont réussi ensemble à réduire leur consommation par des gestes simples et efficaces. Ce niveau significatif est un exemple pour nous tous et doit encourager chaque famille du territoire à s’engager dans cette démarche. Nous sommes à leurs côtés pour les aider à relever ce défi qu’il faut affronter collectivement », affirme Pierre Prot, conseiller communautaire à Grand Paris Sud, chargé des réseaux et de l’énergie.