Grand Paris Sud participe au Projet partenarial d’aménagement

Ce projet de réaménagement du territoire, baptisé “Grand Paris Sud 2030, Cœurs urbains rive gauche“, s’inscrit dans une volonté de construire et d’affirmer simultanément l’émergence du Centre Essonne comme un pôle urbain de première importance en Île-de-France, tout en valorisant les atouts déjà présents. Il se structure ainsi autour de quatre secteurs de projets : la requalification du centre urbain d’Évry-Courcouronnes, la requalification du cœur de ville de Corbeil-Essonnes, le développement de la zone autour du campus Génopole à Évry-Courcouronnes et du centre hospitalier sud francilien (CHSF) à Corbeil et la constitution d’un campus Grand Paris Sport à Ris-Orangis et à Bondoufle.