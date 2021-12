Grand Paris Sud : Modality, l'appli qui vous aide à stationner près des gares

Où garer sa voiture quand on prend le train ? Ce casse-tête, les usagers de l'une des 17 gares de l'agglomération Grand Paris Sud vont peut-être désormais l'éviter. L'application numérique Modality, fruit du partenariat entre GPS et la société Parking Map, se présente comme un outil utile aux automobilistes qui prennent le train pour des raisons professionnelles notamment. Initié en 2015 par Olivier Chaplet, maire de Cesson et vice-président en charge des mobilités à l'agglomération, le projet vient de se concrétiser. Parking Map a, en effet remporté l'appel d'offre lancé par Grand Paris Sud.

Au total, ce sont 17 parcs-relais et 6 500 places de parking qui sont cartographiés et équipés de capteurs innovants. Avec l'application Modality (téléchargeable sur tous les téléphones mobiles), les utilisateurs ont ainsi la possibilité d'obtenir en temps réel un état des lieux précis de l'offre de places libres à proximité des gares (emplacements en fonction des horaires et des distances souhaités).

Pour Michel Bisson, président de GPS, ce projet (financé à hauteur de 80 000 euros par l'agglomération) s'inscrit dans la stratégie numérique et dans celle des mobilités de l'agglomération sud francilienne. L'arrivée prochaine du TZen va, en effet, modifier sensiblement le paysage des transports du territoire dans les 2 à 3 ans à venir. D'où l'intérêt de cette application qui devrait aider à mieux coordonner les déplacements individuels et collectifs.