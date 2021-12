Grand Paris Sud, membre de l’entente “Axe Seine”

Les troisièmes “Rencontres de l’Axe Seine“ se sont tenues le 26 octobre à l’Hôtel de ville de Paris. Outre Anne Hidalgo, Edouard Philippe et Nicolas Mayer-Rossignol, maires respectifs de Paris, du Havre et de Rouen, on a noté aussi la présence de Patrick Ollier, président de la Métropole Grand Paris, et de Michel Bisson, président de l’agglomération Grand Paris Sud. Celle-ci a, en effet, rejoint cette nouvelle entité baptisée “Axe Seine“.

« Notre agglomération fait de la maîtrise publique, notamment du cycle de l'eau, le socle de la transition écologique et sociale, confirme Michel Bisson. Pour la Seine, les mots clés sont capter, utiliser, valoriser et rejeter de manière vertueuse. Notre agglomération apportera ses deux ports (Evry et Corbeil-Essonnes, 345 000 tonnes par an) à cette entente. »

Trois mesures ont été adoptées lors de cette réunion : constitution d’une société d'économie mixte (“Axe Seine Energie“, levier d’investissement dans des outils de production d’énergies renouvelables), lancement d’un cycle d'appels à manifestation d'intérêts (pour faire émerger des projets d’unités de production d’électricité solaire) et d’un label (“Axe Seine énergies renouvelables“, décerné aux porteurs de projets) et enfin, création de cette entente “Axe Seine“, dont l’agglomération Grand Paris Sud fera donc partie.