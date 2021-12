Grand Paris Sud : les Green Challenges sont ouverts

L'agglomération Grand Paris Sud se mobilise en organisant une nouvelle édition de ses challenges (Maison Econome, Prix Climat, Défi des Familles à Alimentation Positive et Défi des Familles à Energie Positive). C'est l'occasion de faire entendre votre voix et de proposer une solution concrète. Les récompenses ? Une planète plus verte et un soutien en faveur de votre projet. Habitants, écoles, associations, étudiants : ces différents challenges sont ouverts à tous.

Inscriptions : transition.ecologique@gtrandparissud.fr ou 01 64 13 19 44.