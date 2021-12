Grand Paris Sud : Le tronçon RD57-A5a inauguré

La réalisation du tronçon RD57-A5a s'inscrit dans un programme de travaux routiers dans le cadre de l'aménagement de la ZAC du parc de l'A5-Sénart. De nombreuses entreprises logistiques de premier plan y sont implantées, telles que XPO, Sarenza, Logistéo AD Distribution, Geodis, Scadif, Leroy Merlin, Bergerat Monnoyeur, Dentressangles Initiatives, C-Logistics,...

À terme, L'EPA Sénart doit réaliser trois sections de barreaux routiers, mais aussi recalibrer la liaison du hameau d'Ourdy et du bourg de Réau. L'objectif de ces travaux d'intérêt communautaire ? Relier le parc d'activités de l'A5-Sénart avec le réseau autoroutier, pour assurer un lien complet et sécurisé entre son entrée et trois axes stratégiques : l'échangeur n° 13 de l'A5b qui fait la jonction avec Paris-Villaroche, la RD 402 située sur la commune de Moissy-Cramayel, et le demi-échangeur n° 13 de l'A5a.

Ce premier barreau Nord/Sud vient compléter, au niveau local, le maillage routier, en contournant le hameau de Ourdy. D'une longueur de 1 900 m, cet ouvrage servira de support à une desserte de transport en commun. Il sera complété d'une piste cyclable raccordée au “réseau magistral” de l'agglomération.

L'environnement en ligne de mire

Le chantier s'inscrit notamment dans la loi de transition énergétique et dans la préservation des ressources, avec des matériaux d'apport (couche de forme, graves traitées des accotements, cailloux drainants) issus du recyclage. Les matériaux de remblai ont ainsi été fournis par l'EPA Sénart depuis un stock provenant du terrassement des bassins du parc de l'A5-Sénart. Concernant les enrobés, ces derniers ont également des taux de recyclage d'agrégats de 20 à 30 %.

Véritable pôle économique régional, situé sur les communes de Réau et Moissy-Cramayel et aménagé par l'EPA Sénart, le parc de l'A5-Sénart fait partie du Pôle d'excellence du Cluster d'innovation logistique du territoire Grand Paris Sud. Ses bâtiments logistiques “dernière génération” répondent aux normes environnementales les plus exigeantes. Il accueillera, à terme, plus de 2 600 emplois sur 200 hectares de foncier et 550 000 m² de surface de plancher.

Le financement de cette première phase de travaux a été pris en charge dans sa totalité par l'EPA Sénart (3 millions d'euros pour le Barreau sud et 600 000 euros pour la liaison entre le hameau et le bourg). Les prochaines phases devraient coûter 8 millions d'euros au total (le barreau Nord-Est est estimé à 5,9 millions d'euros et le barreau Nord-Ouest à 2,15 millions d'euros).