Grand Paris Sud : la création d'entreprise à l'honneur

Durant cinq jours, des experts et des dirigeants d'entreprises vont animer des visioconférences. 27 ateliers virtuels (d'une durée d'une heure chacun) sont prévus et des « diagnostics flash » auront également lieu pour orienter au mieux les visiteurs. L'objectif de cette manifestation est de déclencher, d'accélérer et booster la création d'entreprise, malgré la crise sanitaire. Voici le programme.

Lundi 17 Mai

9 heures : présentation et identification des différents ateliers.

10 heures : « Oser créer, pourquoi pas moi ? » (atelier animé par le CJD et la BGE).

11 heures : « Découvrir tous les réseaux de chefs d'entreprise » (Cj2e, Dirigeantes Actives 77 et Entreprises du Sud Francilien).

14 heures – 17 heures : « Mon diagnostic personnalisé » (avec GPS sur rdv).

Mardi 18 Mai

9 heures : « Créer une micro-entreprise, est-ce adapté pour moi ? » (CMA).

heures : « Créer mon entreprise avec l'aide de Pôle emploi » (Pôle emploi et BGE).

11 heures : « Immatriculer mon entreprise, quelles sont mes démarches ? » (CMA).

14 heures : « Découvrir les outils pour formaliser mon projet » (CCI).

15 heures : « Entreprendre sans forcément immatriculer mon entreprise » (BGE, ESSCOOP, ADIE et PEPS).

16 heures : « Monter mon business plan, l'incontournable » (CCI).

17 heures : « Les clés pour choisir mon statut juridique » (CCI).

Mercredi 19 Mai

9 heures : « Financer ma création » (Initiative France, SG et France Active).

10 heures : « Installer mon entreprise, où et comment ? » (services implantation et équipements économiques de GPS et Chambre des Notaires).

11 heures : « Créer mon entreprise en franchise » (KAG Conseils et la FFFranchise).

14 heures : « Piloter mon entreprise, les bons outils » (BGE et Ordre des experts-comptables).

15 heures : « Trouver et reprendre une entreprise ? » (Réseau Entreprendre et Ordre des experts-comptables).

16 heures : « Créer mon entreprise avec un petit apport » (Adie et France Active).

Jeudi 20 Mai

9 heures : « Se booster grâce au numérique et au commercial » (CMA).

10 heures : « Recruter mon premier salarié, les outils » (service d'appui RH GPS).

11 heures : « Financer mon développement » (Initiative France et CIC).

14 heures : « Lancer et développer mon projet à impact » (France Active et Réseau Entreprendre).

15 heures : « Financer mon projet via le crowdfunding » (KissKissBankBank).

16 heures : « Créer ma start-up, le parcours » (IMT Starter).

Vendredi 21 Mai

9 heures : « Financer mon innovation » (Bpi France).

10 heures : « Etre entrepreneurE » (Adie et collectif AGIR au Féminin).

11 heures : « Booster mon commerce de proximité » (KIWEEN et la ville de Ris-Orangis).

14 heures : « Etre jeune et entreprendre » (Groupement de créateurs, Club FACE et service enseignement supérieur de GPS).

15 heures : « Pitcher mon projet »(GPS).

16 heures : Live et questions aux chefs d'entreprises de Grand Paris Sud.

Renseignements et inscriptions : www.creermonentreprise.fr