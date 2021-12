Grand Paris Sud: hébergez votre entreprise avec

« Historiquement, nous avions un atelier relais et quatre pépinières d'entreprises pouvant offrir un hébergement, des services mutualisés et un accompagnement individuel. Mais cela ne permet pas toujours de répondre aux besoins exprimés par les chefs d'entreprise, surtout s'agissant des créateurs d'activités », explique Céline Dabel, cheffe de service création d'entreprises et équipements économiques de Grand Paris Sud.

C'est pourquoi une nouvelle offre, baptisée “Le Tremplin”, a été mise en place, afin de combler les besoins de ces « créateurs d'activités » qui n'ont pas forcément les moyens de recruter et de se développer. Disponible sur trois lieux, à savoir le Sextant à Moissy-Cramayel, le Trident à Corbeil-Essonnes et l'Atelier-Relais à Grigny, cette offre propose un hébergement à des conditions adaptées à des jeunes entreprises. « Les loyers sont très attractifs », argue Céline Dabel. À titre d'illustration, au Sextant, l'hébergement est accessible à partir de 90 euros HT/HC/m2/an, pour des surfaces pouvant aller de 15 à 30 m2 (150 euros HT/CC/m²/an).

« Nous continuons évidemment à faire de l'accompagnement, mais de manière collective, pour constituer une véritable communauté d'entreprises de Grand Paris Sud », explique Céline Dabel, qui organise pour les cinq structures des ateliers de travail tous les mois, des déjeuners de réseautage entre les chefs d'entreprise et des forums deux fois par an réunissant tous les partenaires. « Le Tremplin, c'est l'idéal pour un créateur d'entreprise qui voudrait prendre un petit local, peu onéreux, pour démarrer son activité », souligne Céline Dabel.

Entre autres avantages, les cinq équipements proposent une convention d'occupation précaire. « Il n'y a qu'un mois de préavis, deux mois de dépôt de garantie et le loyer est payé mensuellement ce qui facilite la vie des entrepreneurs », explique Céline Dabel.

Pour rappel, l'Eco-pépinière à Moissy-Cramayel et la pépinière d'entreprises du Magellan à Evry-Courcouronnes continuent à offrir une série de services. « Les services mutualisés comprennent l'accueil, le standard, le courrier, le photocopieur, les salles de réunion, la fibre optique et la téléphonie ». Les entreprises peuvent aussi faire appel au service de domiciliation des deux pépinières. Une offre de coworking est par ailleurs proposée sur ces deux sites.

« Avec cette nouvelle organisation des cinq équipements économiques, les créateurs de Grand Paris Sud disposent désormais d'une large palette, adaptable en fonction de leurs besoins », conclut Céline Dabel.