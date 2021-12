Grand Paris Sud et le WWF liés par un partenariat

Suite à la publication en 2018 d'un livre vert (comprenant un diagnostic relatif au climat, à l'énergie et à la qualité de l'air) et à la signature d'un contrat de transition écologique en 2019, l'agglomération de Grand Paris Sud a émis la volonté « d'agir localement et de faire de la transition écologique et énergétique un facteur d'inclusion territoriale, économique et sociale ». L'interco considère en effet que les politiques de transition énergétique doivent être accompagnées « d'un volet social fort » pour répondre « à la fois à l'urgence écologique et à la vulnérabilité de certaines familles ». Un enjeu partagé par le WWF France, qui a souhaité accompagner les territoires qui font face à ces problématiques.

Ce partenariat est avant tout l'occasion de mettre en œuvre « concrètement la transition écologique sur le territoire vers un avenir bas carbone et respectueux de la planète, tout en garantissant un impact positif sur le quotidien des habitants ».

Il s'agira à ce titre de mobiliser tous les acteurs du territoire, pour créer les conditions nécessaires à la mise en place d'une plateforme territoriale représentative des différents acteur de Grand Paris Sud. Il est notamment prévu que le WWF contribue au renforcement des objectifs prévus dans le PCAET (Plan climat-air-énergie) de l'interco et à leur appropriation par les communes du territoire (rénovation des logements, développement des énergies renouvelables). Le partenariat permettra également de mobiliser tous les acteurs du territoire. Une instance représentative de ces derniers sera ensuite créée. Le WWF soutiendra par ailleurs la formulation de certaines politiques de Grand Paris Sud structurantes en matière de transition écologique et solidaire (aménagement durable, par exemple).

Aussin, des événements mobilisateurs seront organisés par l'agglo et le WWF France dès l'automne prochain, avec des acteurs du territoire (citoyens, entreprises, artisans, associations, élus, etc.) rassemblés pour travailler main dans la main et développer 12 projets concrets pour la mise en œuvre d'au moins un des quatre axes du plan climat (transition énergétique de proximité et à impact positif, agglomération plus sobre et résiliente…).