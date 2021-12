Grand Paris Sud diversifie son approvisionnement en eau

« Dès le 1er janvier 2017, Grand Paris Sud a décidé d'exercer les compétences eau et assainissement afin de s'en emparer de manière pleine et volontariste »,

indique Michel Bisson, président de l'agglomération et maire de Grand Paris Sud. Nous produisons aujourd'hui 20 % de nos besoins en eau. Le travail qui s'ouvre avec la régie Eau de Paris vise à amener à moyen terme ce taux de production à 50% ». Pour Grand Paris Sud, les politiques publiques de l'eau représentent un enjeu fondamental s'inscrivant dans le cadre de la transition sociale et écologique du territoire, à travers le volet sanitaire, de préservation et d'accessibilité à cette ressource.

C'est pourquoi Grand Paris Sud et la Ville de Paris se sont rapprochées pour étudier dans quelle mesure les eaux de l'aqueduc du Loing, géré par les services de la Régie publique Eau de Paris et qui traverse le département de l'Essonne, pourraient contribuer au schéma d'alimentation en eau potable de l'agglomération.

« Cette démarche s'inscrit pleinement dans notre stratégie communautaire globale de transition sociale et écologique, précise Philippe Rio, vice-président chargé du développement durable, de la transition énergétique, du cycle de l'eau et de la biodiversité. L'enjeu est d'agir sur le volet social et écologique en permettant une meilleure transparence de gestion et ainsi réduire la facture des usagers, des services publics et des entreprises de notre territoire. Les premières études démontrent qu'une meilleure gestion et une diminution notable du prix de l'eau sont tout à fait possibles ».

Après une phase de travail et de concertation avec les maires du territoire de la régie de l'Eau de Grand Paris Sud, à la suite d'un vote unanime du Conseil d'agglomération, les parties sont convenues d'engager une démarche de coopération en matière d'approvisionnement en eau, sur les bases techniques, juridiques et financières décrites dans un protocole.

Cet approvisionnement en eau concernera le territoire actuel de la régie de l'Eau de Grand Paris Sud (Bondoufle, Evry Courcouronnes, Grigny, Lisses, Ris Orangis, Villabé) et portera sur

10 millions de m3 par an.