Grand Paris Sud : De « grands projets économiques en cours »

L'agglomération annonce continuer à « soutenir activement » le tissu économique de son territoire, estimant avoir « un écosystème favorable à la création et à la croissance des entreprises ».

Concernant les mesures qui touchent la Seine-et-Marne, Grand Paris Sud évoque d'abord les concours Inventons la Métropole du Grand Paris 1 et 2, des « projets ambitieux pour le territoire » et qui « avancent bien ». Ainsi, les études techniques, procédures administratives et négociations foncières sont en cours pour les trois projets lauréats de l'appel à projets, dont “Racines Carré”, pour le centre commercial Carré Sénart, à Lieusaint.

S'agissant de la filière aéronautique et du secteur Villaroche, Grand Paris Sud rappelle qu'un protocole a été signé le 6 avril dernier entre la préfecture de Seine-et-Marne et les trois membres du Sympav (communautés d'agglomération Grand Paris Sud et Melun Val de Seine et le Conseil départemental de Seine-et-Marne). « L'ambition est de faire de ce secteur un site majeur en Île-de-France pour l'industrie aéronautique et les hautes technologies qui y sont liées », précise l'agglomération. Pour répondre à cet objectif, le protocole prévoit la réalisation de plusieurs études : positionnement stratégique, desserte du site, schéma global d'aménagement, environnement et sur les conditions d'attractivité.

Grand Paris Sud annonce par ailleurs le lancement prochain d'une étude sur la filière des éco-activités, réalisée en partenariat avec le Pexe (association des éco-entreprises de France). Elle compte aussi organiser des speed business meeting pour promouvoir et développer les éco-entreprises.

Par ailleurs, la filière innovation logistique et e-commerce, « en bonne santé » va être « consolidée par Grand Paris Sud ». Le Club de l'Innovation logistique et du e-commerce de l'agglomération, avec l'appui de ses partenaires, souhaite développer des actions d'accompagnement à l'émergence de projets collaboratifs et d'expérimentation/co-innovation sur le territoire.

Enfin, un axe fort est concentré par Grand Paris Sud sur le développement immobilier dans des parcs d'activités, notamment au niveau de l'Ecopôle de Sénart (aménagé par l'EPA Sénart). Ce dernier verra en 2019 l'implantation de la Coopérative Bio Ile-de-France et un ensemble d'hôtels et de restaurants porté par Expans Investissement. De même, le parc d'activités Léonard de Vinci, à Lisses, devrait accueillir un data center sur 14 hectares.