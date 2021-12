Grand Paris Sud : Comment soutenir les commerçants et producteurs locaux

En attendant l'ouverture générale le 11 mai, les habitants de Grand Paris Sud peuvent retrouver les commerces ouverts sur le territoire sur grandparissud.fr. Une carte permet d'avoir une vision d'ensemble à partir de ce lien

Producteurs locaux et Amap

L'agglo a listé par ailleurs des producteurs locaux et des Amap (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne)

Panier Saint-Fiacre : Salle Hanriot, place du Général Leclerc, à Lisses, tous les samedis, de 10h30 à 11h30 – Contact : Pascal Houdant – 06 33 61 35 61 – contact@lepaniersaintfiacre.fr



L'Âme à papous : 54, rue de Paris, à Lieusaint, tous les vendredis, de 18h30 à 20h – Contact : https://amapapou.fr/contacts

Le Panier saul'idaire : Centre associatif des Saules – 2, allée des Cornouillers, à Savigny le Temple, tous les vendredis, de 18h15 à 19h45 – Contact : https://www.facebook.com/paniersaulidaire​

La Ferme-cueillette de Servigny, à Lieusaint (fruits, légumes et produits du terroir) ouvre sa boutique le mercredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 – Contact : 01 64 41 81 09 – http://www.cueillettedeservigny.fr/

Ferme d'Eprunes, à Réau (pommes de terre et oignons) – Contact : 01 64 88 43 01 – http://ferme-eprunes.fr

Les Paniers de Claudia : livraison gratuite de produits à Soisy-sur-Seine, Etiolles, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Tigery, Savigny-le-Temple, Combs-la-Ville, Moissy-Cramayel et Lieusaint – Contact : https://www.lespaniersdeclaudia.com/

Rendez-vous également sur laruchequiditoui.fr pour trouver la ruche la plus proche de chez vous et acheter des produits de producteurs locaux : https://laruchequiditoui.fr/fr

Et ce, sans oublier la plateforme vivons local, disponible pour la Seine-et-Marne et l'Essonne , qui permet aux commerçants, artisans et agriculteurs de proposer leurs produits en ligne (livraison ou retrait en magasin).