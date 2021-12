Grand Paris Sud : appel à projets « Quartiers Fertiles »

Pour cela, GPS ambitionne de mettre en œuvre une réelle stratégie agricole et alimentaire territoriale. L'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), mandatée par l'Etat en 2019 pour engager une réflexion sur les conditions d'un déploiement plus massif de l'agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain, lance un appel à projets baptisé "Quartiers Fertiles". Celui-ci a pour ambition de soutenir la mise en culture, à terme, de 100 quartiers du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Grand Paris Sud est un territoire emblématique de la politique au travers de ses 19 quartiers prioritaires de la ville (QPV), dont 9 en renouvellement urbain, mais aussi par la présence d'un important foncier agricole. A ce jour, deux communes proposent des projets d'agriculture urbaine: Grigny (ferme maraîchère et pédagogique co-construite avec les habitants) et Savigny-le-Temple (maillage agricole interquartiers).