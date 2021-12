Grand Paris : Habitez-vous sur une zone inondable ?

La région parisienne se situe au cœur de trois confluences : Seine-Yonne, Marne et Oise. Une crue majeure intervient lorsque la Seine, la Marne et l’Oise connaissent des crues relativement simultanées, résultat direct d’une forte pluviosité sur un sol saturé avec une concomitance parfaite des ondes de crues des bassins amont.

Pour évaluer les risques, l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France (IAU) a mis au point une application cartographique, « Baignade interdite », qui permet de géolocaliser les zones où les habitations seront inondées en cas de crue majeure de la Seine.

Il suffit d’entrer le nom de la commune recherchée ou de zoomer directement sur une zone de la carte. En cliquant sur un point précis, des informations utiles apparaissent comme le niveau de l’eau par rapport à la taille d’un enfant et d’un adulte, la superficie de la zone inondable en hectares ou encore le nombre d’habitants et de bâtiments dans cette zone.

De plus, il est possible de visualiser les équipements et infrastructures (gares, stations de métro, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, mairies, etc.) qui seront inondées ou non affectées en cas de crue majeure, afin d’anticiper au mieux cette catastrophe naturelle.