Grand Paris Express : le dernier tunnelier en action cet été

Maud Tallet, l’actuelle maire de Champs-sur-Marne, a les honneurs du Grand Paris Express (GPE). Le dernier tunnelier de la ligne 16, dont elle est la marraine, porte, en effet, son prénom. Ce sont les élèves des différentes structures périscolaires de Champs-sur-Marne qui l’ont décidé ainsi. Maud Tallet a d’ailleurs assisté récemment au “baptême” de ce tunnelier en compagnie, notamment d’Olivier Klein, président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, et de Brice Rabaste, maire de Chelles et vice-président du conseil départemental de la Seine-et-Marne, en charge des transports.

“Maud” s’élancera cet été pour creuser un tunnel de 5, 5 kilomètres, de l’arrière gare de Noisy-Champs jusqu’à l’ouvrage Bel-Air, à Chelles. Une fois achevée, cette portion permettra de connecter les lignes 15 et 16 entre elles et à la gare de Noisy-Champs, préfigurant ainsi la première rocade du Grand Paris Express. Au total, il reste encore 12 kilomètres à percer sur cette ligne.

Sur la ligne 16, les tunneliers “Sarah”, “Bantan” et “Inès” ont déjà terminé leur mission. Le tunnelier “Armelle”, lui, doit achever son parcours et arriver au Blanc-Mesnil dans quelques jours. Quant aux tunneliers “Mireille” et “Houda”, ils continuent actuellement de creuser entre Aulnay-sous-Bois, Sevran, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et Montfermeil, cinq communes de Seine-Saint-Denis.

Dès sa mise en service, la ligne 16 transportera quotidiennement 200 000 voyageurs entre le département de la Seine-Saint-Denis et les frontières de la Seine-et-Marne. Elle desservira notamment les gares de Chelles et de Noisy-Champs. En correspondance avec plusieurs autres lignes de transport (RER A, RER E, RER B, Transilien), elle assurera également une liaison directe vers la Cité Descartes, à Champs-sur-Marne, et la Plaine-Saint-Denis.

Futur métro du Grand Paris, le GPE est le plus grand projet d’infrastructure et d’aménagement d’Europe, avec 200 kilomètres de réseau, quatre nouvelles lignes, 68 gares inaugurées et de nouveaux quartiers aménagés.