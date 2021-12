Grand Frais inauguré à Noisiel

Un nouveau magasin de cette enseigne spécialiste du frais à ouvert le 5 septembre, au 4 rue de la Mare Blanche. Souhaitant recréer l'esprit des halles, Grand Frais propose un large choix de fruits et légumes, épiceries, fromagerie, boulangerie, boucherie et poissonnerie. Près de 30 emplois ont ainsi été créés par Grand Frais, dont seuls les services boucherie et boulangerie sont pilotés nationalement par des enseignes partenaires. Déjà présent à Vert-Saint-Denis, Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Claye-Souilly, Coulommiers et Meaux, Grand Frais fait du conseil au consommateur et de la belle présentation des produits ses atouts stratégiques.

4 rue de la Mare Blanche,

face au château d'eau, Noisiel.

Tél : 06 64 26 93 14.

Du lundi au samedi de 9h à 20h,

le dimanche de 9h à 12h30.