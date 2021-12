Grâce au Big Data, Watt Earth allège les factures d'électricité. Mais pas que…

Economiser près de 30 % sur les factures d'électricité. C'est ce que promet Pascal Haté, président-fondateur de Watt Earth, aux entreprises qui seraient désireuses de chasser les fuites énergétiques de leurs industries, entrepôts et autres bâtiments énergivores. « Notre solution ne se contente pas de constater un dysfonctionnement, mais fait en sorte, grâce à l'intelligence artificielle, que les pics de consommation soient corrigés automatiquement », explique Pascal Haté, qui a fait de l'analyse du Big Data le pilier de sa start-up. « L'avantage de recourir aux solutions de Watt Earth réside aussi dans la rapidité avec laquelle il est possible de constater vos premiers retours sur investissement », explique le chef d'entreprise, qui précise que les premières économies sont identifiées dès les premières semaines et non plus au bout de plusieurs mois.

Mais ce n'est pas tout. Watt Earth n'étant pas centrée sur les conséquences mais sur les causes de la non-efficience, sa solution permet également de prédire les défaillances ou les pannes de machines, grâce à une interface intuitive dotée de multiples fonctions et tableaux d'analyse. « Nous avons notamment prédit et anticipé l'arrêt d'un groupe froid d'une entreprise trois mois à l'avance », illustre Pascal Haté, dont la solution peut également détecter tout type de défaillance (défaillance des systèmes, intrusion dans un entrepôt, ou encore un potentiel incendie).

« Confrontés à la problématique de l'efficience énergétique, les chefs d'entreprise baissent souvent les bras, fautes de temps ou d'informations suffisamment précises sur la marche à suivre », détaille Pascal Haté. Et de conclure : « Watt Earth vient résoudre ces problèmes et fait en sorte que l'énergie et le big data deviennent un véritable centre de profit ».