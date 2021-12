Goûtez l'Île-de-France autrement...

Lors de cette valorisation de la production locale, les Franciliens vont partir à la rencontre des agriculteurs, des artisans et des restaurateurs adhérant à la démarche initiée par le Cervia – Centre régional de valorisation et d'innovation agricole et alimentaire.

Les semaines du « Manger local » vont se décliner à travers 1 001 façons de consommer au gré de cinq parcours thématiques. Les Franciliens vont ainsi pouvoir s'approprier cette quinzaine en choisissant la manière dont ils souhaitent la vivre, à travers une balade de terroir, d'antan, sucrée, prestigieuse ou durable ; autant de haltes locales qui exaltent les sens et l'appétit.

La diversité gastronomique régionale propose toute une palette de possibilités qui permettent aux semaines du « Mangeons local » de se déguster partout, autour d'une table en famille, au comptoir entre amis, sur les étals des marchés, dans les boutiques…

Cette opération constitue également un événement incontournable pour les acteurs locaux du territoire ; une occasion privilégiée d'aller à la rencontre des restaurateurs, producteurs et points de vente, discuter de leur engagement et découvrir leurs produits.

Sélection des acteurs locaux

• La Brasserie de Meaux Label « Savoir-faire d'ici ». La bière de Meaux est faite avec de l'orge et du blé de Seine-et-Marne. 11 rue des Buttes Blanches, Meaux Tél. : 06 51 38 33 01

• Des Lis Chocolat Nemours Label « Produits d'ici ». La chocolaterie utilise des producteurs locaux comme le miel du Gâtinais ou le sucre de Souppes-sur-Loing. 6 rue Louis Blériot, Nemours Tél. : 01 64 29 20 20

• Cueillette de la Ferme Chaillotine Label « Produits d'ici ». La ferme s'inscrit dans une démarche éco-responsable, d'agriculture durable et local. 82 route de Paris, Chailly-en-Brie Tél. : 06 83 99 90 35

• La Table de Vert Label « Produits d'ici, cuisinés ici ». Fromage, légumes ou même farine, les produits d'Île-de-France ont ici pignon sur rue : le savoureux feuilleté de chèvre est confectionné avec le fromage de la chèvrerie du Lunain, près de Nemours, l'inventif burger francilien est élaboré avec du pain maison – farine locale –, des champignons des Yvelines et du fromage de Seine-et-Marne, les frites sont découpées dans des pommes de terre d'un producteur du coin et la crème brûlée est aromatisée au safran du Gâtinais. 6 Place du Grand Village, Vert-Saint-Denis Tél. : 01 64 39 17 82

• Le Panier de la ferme Label « Produits d'ici ». Tout au long de l'année, l'épicerie sélectionne des produits confectionnés par des producteurs installés en Seine-et-Marne. Allées des Tilleuls, Coubert Tél. : 01 64 06 60 99