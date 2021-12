Gournay-sur-Marne : une opération caritative en faveur des abeilles

Baptisée “Des rosiers pour une ruche“, cette opération est organisée par le Rotary Club de France, une association caritative, et a pour ambassadrice l’ancienne navigatrice Maud Fontenoy. Cette initiative a pour objectif de vendre 50 000 rosiers et de récolter 400 000 euros qui seront investis dans des ruches, des hôtels à insectes, des graines de plantes mellifères et ainsi participer à la re-pollinisation du territoire. Prochain rendez-vous le 20 mai 2022 avec la journée mondiale desabeilles où plus de 2 000 ruches seront offertes à des lieux symboliques partout en France.