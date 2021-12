Goodman Val d'Europe accueille sa première entreprise

Cette société française, spécialisée dans la distribution de plaques plastiques, aluminium et composites pour les professionnels, est la 1ère à s'implanter sur le centre logistique Goodman Val d'Europe de Bailly-Romainvilliers. Ce site est le fruit d'une étroite collaboration entre l'EpaMarne-EpaFrance, Euro Disney, Val d'Europe Agglomération et Goodman.

« Nos activités se développent rapidement et nous avions besoin d'une nouvelle plateforme logistique dans l'est de l'Ile-de-France », précise Frédéric Rolain, directeur général de Sunclear, qui a notamment choisi ce site pour sa proximité avec le premier bâtiment de l'entreprise à Ferrières-en-Brie, pour « la qualité de ses prestations » et pour sa « disponibilité immédiate ».

Il faut dire que les atouts du centre logistique sont nombreux. Au cœur de la zone du Parc d'entreprises Val d'Europe, à 25 minutes de Paris par l'A4, le site bénéficie d'un accès direct via double échangeur. Sa proximité avec la station RER A le rend facilement accessible pour les employés, tandis que la gare TGV Marne-la-Vallée Chessy, située à 10 mn, permet de relier les grandes capitales européennes comme Londres, Amsterdam ou Berlin, en quelques heures.

Les prestations du bâtiment se veulent « unique » : 29 000 m² de surface de stockage répartis sur cinq cellules, une hauteur libre de 11,5 ms et 1 500 m² de bureaux de grand standing, avec une attention portée au bien-être des employés.

Equipé d'éclairages LED et d'une GTB permettant de contrôler et d'optimiser les performances énergétiques, le bâtiment est certifié Breeam Very Good. Goodman a souhaité marquer son engagement en matière de développement durable. Avec leur architecture intérieure naturelle, tout en structure bois apparente, les bureaux sont orientés vers l'extérieur, via des baies vitrées toute hauteur et deux toitures terrasses ouvrant sur des espaces de vies.

« Sunclear a pris possession des lieux un mois après la livraison de ce bâtiment lancé en blanc. Le site de Val d'Europe marque le lancement d'une nouvelle façon de concevoir des centres logistiques et de proposer des environnements de travail pensés pour le bien-être des employés », indique Benoît Chappey, directeur du développement France de Goodman.