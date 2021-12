Goodman inaugure une plateforme logistique à Saint-Mard

Cdiscount, filiale du groupe Casino, va s'appuyer sur ce nouveau bâtiment pour renforcer son réseau logistique et améliorer encore davantage sa compétitivité dans le secteur du e-commerce. Ce nouvel entrepôt dispose de quelque 40 000 m² dédiés à la logistique et de 56 portes à quai.

Le bâtiment compte par ailleurs 500 m² de bureaux équipés. Goodman a également signé un bail avec Cdiscount pour une plateforme logistique de 50 000 m² adjacente au nouveau bâtiment.

Comme le souligne Emmanuel Grenier, président-directeur-général de Cdiscount, « les solutions immobilières de Goodman nous donnent les moyens d'augmenter notre activité commerciale et de répondre efficacement à la demande croissante de nos clients et à leurs attentes en termes de service. En plus de la qualité de ses infrastructures, notre nouvelle plateforme logistique offre une implantation stratégique permettant à la fois de relier Paris rapidement et de réceptionner et expédier les commandes partout en France ».

Un emplacement stratégique

Ce centre logistique de Goodman est situé à seulement 9 km de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et à 30 km de Paris. Il bénéficie d'un accès direct à la N2 qui permet de rejoindre le périphérique parisien et les autoroutes A1 et A86 par l'A104. ID Logistics, qui opère sur le nouveau centre de distribution, va tirer parti de cet emplacement stratégique pour assurer une efficacité optimale.

En 2010, Goodman a acquis 33 ha de terrain situés sur le parc d'activités de la Goële pour y développer un entrepôt de 50 000 m² pour Franprix. Ce premier succès a marqué le début d'une coopération fructueuse entre Goodman, l'aménageur RHEA et les élus locaux, notamment le précédent et l'actuel maires de Saint-Mard, Roger Boullonnois et Daniel Dometz, et le précédent et l'actuel présidents de la communauté de communes Plaines et Monts de France, Bernard Rigault et Jean-Louis Durand.