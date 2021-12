Goodbye Car : adieu les épaves

En Seine et Marne, les vieilles voitures et camionnettes hors d’usage sont encore nombreuses à rester figées dans les garages. Si, depuis 2011, la loi indique qu’il faut se tourner vers des centres agréés, spécialisés dans le recyclage automobile, encore un tiers des épaves sont pourtant traitées en toute illégalité par du personnel non agréé et non qualifié.

Goodbye Car simplifie la vie des propriétaires de VHU en jouant les intermédiaires entre le propriétaire et le centre agréé le plus proche. Premier site, en France, entièrement dédié au rachat et au recyclage des VHU, il permet la récupération, la dépollution, la destruction et enfin, le traitement des papiers administratifs obligatoires.

Une démarche simplifiée

Même si vous habitez en pleine campagne, vous pourrez avoir une estimation rapide du prix de rachat du véhicule, qui dépend du cours de la ferraille, de l’état de l’épave et de l’endroit où elle se situe, puisqu’il vous suffit de remplir un questionnaire gratuit en ligne. Sous 48 heures, vous êtes mis en relation avec le professionnel Goodbye Car le plus proche de chez vous et celui-ci valide, avec vous, les modalités de reprise et/ou d’enlèvement du véhicule. La plupart du temps, il ne vous en coûtera rien.

Un soutien à l’économie local et à l’environnement

En vous mettant en contact avec le professionnel agréé le plus proche de chez vous, Goodbye Car soutient l’économie locale. Au-delà du service rendu, vous soutenez ainsi les emplois locaux et vous vous souciez de la planète en optant pour un circuit court qui réduit le coût et la pollution liés au transport du véhicule.