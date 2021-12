Golookal favorise le commerce local

Recruté dans les années 1990 par Euro Disney, qui deviendra ensuite Disneyland Paris, Vincent Koehl, issu d'une école de commerce, crée et met en place les “cash opérations”. Pendant plusieurs années, il prend en charge les différentes opérations financières au sein du parc avant d'être ensuite embauché par Disney Consumer Products, et enfin, la maison mère, la Walt Disney Company.

Au cours de ses nombreux déplacements professionnels aux États-Unis, au début des années 2000, Vincent Koehl jette les bases de son projet “Golookal” : « J'ai pensé à tous ces artisans et petits commerces qui sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir à la valorisation de leur présence sur le web. Je voulais que le tout petit ait les mêmes accès que les géants. La Seine-et-Marne est un beau département qui grandit. J'ai toujours vécu dans ce département que je connais bien. »

Il quitte le groupe Disney et rejoint la société Navteq, spécialisée dans les données GPS et le contenu digital. Il y reste pendant plus de 10 ans. En 2016, il lance Golookal. Ce site permet aux commerçants et aux artisans de publier toutes les informations liées à leurs activités, comme l'adresse, les horaires d'ouverture… Près de 4 000 commerçants sont déjà référencés.

« Avec Golookal je veux mettre en avant tout ce qui est local et rendre accessible toutes les informations liées aux petits commerçants. C'est notre solution digitale de géolocalisation simple et innovante qui aide, accompagne et soutient le commerce de proximité afin de lui apporter visibilité, notoriété et chiffre d'affaires grâce au Web », explique Vincent Koehl qui vient d'une famille dont certains membres sont issus du commerce de proximité.

Plateforme en ligne

L'ambition de Golookal est de mettre en avant les produits et les services de proximité afin de favoriser toutes les activités locales et de promouvoir la transition économique et écologique du global vers le local. Grâce au moteur de recherche de Golookal, les clients peuvent trouver les produits et services enregistrés les plus proches de chez eux et ainsi adopter un comportement éco-responsable.

Les commerçants peuvent créer gratuitement leur site, avec une description de leur activité, des photos de leurs produits et/ou de leurs services, les horaires d'ouverture, avec une grande facilité d'utilisation. Golookal permet également d'activer des options “e-commerce”, comme l'option “click & collect” – qui consiste à commander un produit en ligne et de le récupérer ensuite en magasin –, des services vente à emporter ou de livraison et le tout avec des paiements en ligne sécurisés.

« Au niveau technique, le site a toujours bien fonctionné. J'ai créé un plan et j'ai embauché des gens pour le développement de la plateforme et la production de contenu, mais aussi pour le référencement et la mise en ligne de tous les modules d'e-commerce. Depuis le retour a été positif. Certains commerçants n'avaient pas de site ou avaient des réserves par rapport à cela. L'application apporte de nouveaux clients aux commerçants », analyse Vincent Koehl.

Initié avec trois personnes, Golookal souhaite à présent recruter pour bientôt compter une dizaine de collaborateurs, mais aussi s'étendre géographiquement, bien au-delà de Coulommiers, mailler toute la Seine-et-Marne, mais aussi la région de La Rochelle. Golookal pour “Go Look Local” est une solution pour soutenir la transition vers le local éco-responsable.

https://www.golookal.com/