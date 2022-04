GOAT FC, un jeu complètement foot !

En cette année de Coupe de monde, GOAT Football Club propose de vivre une expérience originale : créer, gérer et développer son propre club de foot et devenir champion. Lancé par Clément Rodde, un éducateur sportif de 27 ans, ce jeu de société, subtil mélange de convivialité, de stratégie et de petits coups bas, se veut résolument novateur. L’objectif des joueurs est de développer son club au maximum pour remporter des matchs, cumuler des revenus et collectionner les trophées. Mais beaucoup d’embûches vont se dresser sur ce chemin vers la gloire. Alors, pour avancer, il faudra oser mettre des bâtons dans les roues de ses adversaires, via différents malus tout en évitant d’en recevoir…

Tout le monde peut participer au GOAT FC, même sans grandes connaissances du football. Les parties (réunissant deux à huit participants) sont conçues pour être ludiques et jouées en famille ou entre amis, toutes générations confondues à partir de 10 ans. Pour la petite histoire, le nom de ce jeu provient d’un terme très tendance dans l’univers du sport professionnel. GOAT est en effet l’acronyme de l’expression anglaise “Greatest of all time” (“Meilleur de tous les temps”). Mais il signifie également “chèvre”, un qualificatif largement répandu dans le vocabulaire des fans de foot pour critiquer un joueur !

© DR

Au départ, chaque joueur dispose de cinq cartes. Des cartes “Jour de match” sont ajoutées à la pioche. Ensuite, il faut composer son staff technique, nommer des dirigeants, recruter des joueurs, multiplier les sources de revenus, réaliser des investissements et disputer une journée de championnat à chaque carte tirée. À la fin du championnat ou de la pioche, le club ayant remporté le plus de trophées est déclaré vainqueur. Les participants ont également la possibilité de remplacer les feuilles de score par une application mobile.

À l’issue de dizaines de parties-tests, Clément a lancé, le 7 mars, une campagne sur Ulule, la plateforme de financement participatif. L’objectif est de récolter 6 000 euros pour lancer la première production de boîtes, acheter divers lots et régler la commission prélevée par le site. Un QR code a d’ailleurs été créé pour participer directement à cette campagne. Une fois le budget bouclé, GOAT FC sera ensuite commercialisé via un e-shop et un réseau de boutiques de jeux. « Je voulais innover et créer quelque chose qui exprimerait mes valeurs. J’aime rassembler, amuser et faire jouer les autres », conclut Clément Rodde.

Renseignements :

fr.ulule.com/goat-football-club-le-jeu.