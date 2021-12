Girus GE : Schéma de développement de la méthanisation

La Seine-et-Marne dispose d'atouts lui permettant aujourd'hui d'être un territoire pionnier en matière de méthanisation. De nombreux projets sont recensés sur le territoire, essentiellement agricoles, imposant à présent une coordination territoriale.

Le Conseil départemental souhaite impulser une dynamique avec les acteurs et rendre plus visible le développement de ces filières. Il vient ainsi de charger Girus GE, notamment spécialisée dans l'économie circulaire et la transition énergétique, de l'étude d'un schéma départemental capable de rationnaliser le développement de la méthanisation en Seine-et-Marne, en droite ligne avec Schéma régional biomasse, en cours d'élaboration.

Durant neuf mois, le bureau d'études Girus GE va dédier 11 personnes à la mission qui se décomposera en quatre phases : un diagnostic portant sur les filières de méthanisation ; l'identification de problématiques spécifiques et locales liées au développement de la méthanisation; l'identification des zones présentant un fort potentiel pour le développement de méthaniseurs et la définition des orientations stratégiques et d'un plan d'actions pour développer et faire émerger les projets de méthanisation. Elle associera à ce travail Cités Plume, une agence de communication spécialisée dans le développement durable.

Avec cette nouvelle étude, le Groupe Elcimaï confirme son expertise à la fois dans le conseil en stratégie territoriale, dans la mise en œuvre d'une économie plus circulaire et la réalisation d'installations de méthanisation.