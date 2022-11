GET Innovation révolutionne le compostage avec son Eco-Cleaner

Le 1er janvier 2024, il n’y aura plus le choix. A cette date, l’entrée en vigueur de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) obligera chaque ménage à valoriser ses déchetsbiodégradables. La solution viendra peut-être de l’Eco-Cleaner, une machine élaborée par Loïc Boisadam et Franck Herduin, les repreneurs de l’entreprise GET Innovation.

Electro-digesteur, l'Eco-Cleaner réduit jusqu'à 95 % les biodéchets en les transformant en compost à l’aide de bactéries thermophiles aérobies. Faible en empreinte carbone, cette opération permet de traiter localement les biodéchets et d'utiliser le compost sur place pour enrichir les sols et les espaces verts. 100 kg de déchets alimentaires se transforment ainsi en 24 heures à peine en 10 kg de compost. Cette efficacité a été prouvée par une récente étude de l’Institut national del’environnement industriel et des risques (INERIS) ayant montré que le résidu issu des Eco-Cleaners était bien du compost.

Promouvoir un modèle vertueux

Il existe deux types de machine : l’EC 10 destinée aux crèches, aux foyers-logements, aux petits restaurants de quartier et à la restauration rapide (10 kg de déchets alimentaires quotidiens, soit 1 kg de compost) et l’EC 20 dédiée aux cantines scolaires et à la restauration rapide (20 kg de déchets alimentaires traités par jour, soit 2 kg de compost).

L’ambition de ses concepteurs est de placer chaque point de consommation ou d’achat au centre de l’économie circulaire. « Notre technologie innovante peut permettre à chacun d’être acteur de cette économie. Il est possible d’utiliser tous les biodéchets transformés en compost pour alimenter son potager, des producteurs locaux, embellir les jardins ou fournir une épicerie solidaire », confirme Loïc Boisadam, président associé de GET Innovation.

Les avantages sont multiples : réduction des frais de collecte, absence de risques liés à la méthanisation, diminution significative des émissions de CO2 et promotion d’un modèle vertueux (retour du compost à la terre). La suite ? GET Innovation souhaite devenir le leader français de ce type de recyclage des biodéchets et se déployerà l'international lors des trois prochaines années.