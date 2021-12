Gérard Collomb inaugure l'esplanade Arnaud Beltrame à l'EOGN

Gérard Collomb s'est d'abord rendu face à l'EOGN, accompagné du maire de Melun, Louis Vogel, et du directeur général de la gendarmerie nationale, Richard Lizurey, pour dévoiler la plaque de l'esplanade désormais baptisée, Arnaud Beltrame, en l'honneur du colonel « mort en héros en prenant la place d'un otage à Trèbes » en mars dernier. C'est la mairie de Melun qui avait fait ce choix quelques jours plus tôt. « Dénommer l'esplanade sur laquelle nous nous trouvons à son nom était pour la municipalité une évidence. Major de la promotion “Capitaine Gauvenet” en 2002 de l'Ecole des officiers de la Gendarmerie nationale, Arnaud Beltrame a été Melunais et le restera dans nos cœurs. Nous sommes fiers qu'un héros comme lui ait été formé ici, à Melun, où siège l'EOGN, grande école militaire, depuis plus d'un siècle », a souligné Louis Vogel.

Gérard Collomb a aussi tenu à souligner l'importance de cette cérémonie qui permettra à chacun de se souvenir de « cet homme qui mettait la France, et les valeurs républicaines au-dessus de tout, au point de consentir, pour elles, au sacrifice suprême ».

La délégation s'est ensuite rendue au sein de l'EOGN, pour la cérémonie de baptême de la 124e promotion, nommée “Arnaud Beltram”. « Ce que la France attend de vous, ce n'est pas de vous hisser comme il l'a fait, au rang de héros. Mais d'être à la hauteur de l'engagement total dont il a fait preuve pour notre République », a déclaré Gérard Collomb lors de son discours, saluant aussi la promotion sortante, nommée “général de division Artous“.