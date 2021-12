Gérald Darmanin soutient les policiers de Savigny-le-Temple

« Ces tags d’une violence inouïe ont proféré des menaces de mort avec des mises à prix absolument abjectes », souligne le communiqué de la préfecture de Seine-et-Marne. Celle-ci « condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui ne resteront pas impunis. » Gérald Darmanin s’est aussitôt déplacé à Savigny-le-Temple le 31 octobre. Le ministre de l’Intérieur a été accueilli par Marie-Line Pichery, la maire de la ville, Olivier Faure, député de la circonscription, et Nadège Baptista, la préfète à l’égalité des chances. Il a tenu à apporter son soutien aux policiers locaux. « Ils ont été la cible d’appels au viol et au meurtre en représailles à leur action efficace contre la drogue, a déclaré Gérald Darmanin. Une enquête est ouverte pour retrouver les auteurs de telles menaces. »