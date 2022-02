Gérald Darmanin promeut le Forum de l’islam de France à Bussy-Saint-Georges

Gérald Darmanin a été accueilli par Hicham Tahiri, président de l’association Tawba de la mosquée de Bussy-Saint-Georges. Celui-ci lui a fait visiter l’édifice religieux en présence également d’Abdelaziz Abderrahmane, président du conseil départemental du culte musulman de Seine-et-Marne et de la mosquée de Moissy-Cramayel. « L’islam est une religion française qui doit être gérée par des Français et par des financements français et non pas par des Etats étrangers. C’est évidemment une révolution dans l’organisation, jusque-là, de l’islam en France. Nous souhaitons créer demain les conditions d’une représentativité de l’islam », a notamment déclaré le ministre de l’Intérieur et des Cultes.