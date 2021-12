Géothermie : le chantier de Torcy avance plus vite que prévu

Démarrés début février, les travaux vont durer plusieurs mois entraînant des perturbations au niveau de la circulation.

C'est d'abord l'avenue Georges-Brassens qui en a fait les frais avant que le chantier ne bascule sur l'avenue Louis-Aragon, dans la nuit du 9 au 10 mars, alors que cette deuxième phase n'était prévue que pour début avril.

La circulation est ainsi réduite à deux voies au lieu de quatre, côté collège, en provenance de l'avenue Georges-Brassens jusqu'au carrefour avec la rue du Quinconce.

© ville-torcy.fr

Des marquages au sol guident les automobilistes. Ceux qui sortent de la rue du Quinconce devront être très prudents, le carrefour étant modifié.

Toutefois, ces petits tracas pour les automobilistes seront rapidement surpassés par l'objectif environnemental du chantier.

Le projet d'extension de plus de 1,5 km, consiste à déployer le réseau géothermique de la ville sur le quartier de la Ferme du Buisson, notamment les avenues Georges-Brassens et Louis-Aragon, le cours de l'Arche-Guédon et la rue de la Mogotte. Cette énergie naturelle, propre, renouvelable, disponible directement sous nos pieds est déjà exploitée à Torcy depuis quelques années.

Ces travaux, entièrement financés par la société Géoval, vont permettre de raccorder les nouveaux logements construits par CFH – Nouveaux Constructeurs dans le quartier de l'Arche Guédon. Les équipements publics (groupes scolaires Brassens et Beauregard, le CVE, le Petit Théâtre de l'Arche, le gymnase de l'Arche-Guédon et la piscine) bénéficieront également de ces travaux, ce qui permettra de réaliser d'importantes économies d'énergie.