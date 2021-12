Georges Siffredi élu président du Fonds de solidarité et d’investissement interdépartemental

Etablissement public unique en France créé en 2019, le Fonds de solidarité et d’investissement interdépartemental (FS2I) est chargé de cofinancer des projets dans divers domaines (environnement, solidarités, attractivité, éducation, patrimoine, mobilités et Jeux Olympiques 2024). Sa gouvernance, collégiale, est composée de tous les présidents des départements franciliens, dont Jean-François Parigi, président du Département de Seine-et-Marne. Après Marie-Christine Cavecchi, Stéphane Troussel et Christian Favier, c’est au tour de Georges Siffredi, président des Hauts-de-Seine d’en prendre la tête.

Avec un budget de fonctionnement de 442 millions d’euros abondé par les sept départements, le FS2I a permis de concrétiser 170 projets en Île-de-France. « Nous sommes portés par l’ambition de concourir à l’attractivité de nos départements en renforçant la solidarité territoriale », a déclaré son nouveau président Georges Siffredi.