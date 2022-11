Geoffroy Roux de Bezieux soutient l’Epide de Montry

Ce partenariat entre le Medef et l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi (Epide) a pour but d’inciter les entreprises à recruterdavantage de jeunes issus de ce type d’établissement scolaire. Ce déplacement à Montry a permis également à Geoffroy Roux de Bezieux, le président du Medef, de s’entretenir avec certains élèves de cette structure créée en 2005. Agés entre 17 et 25 ans, ces jeunes ont choisi de suivre le cursus de l’Epide en raison de vulnérabilités sociales, familiales ou financières ayant perturbé leurs parcours scolaire et professionnel.

« L’Epide, c’est exigeant, mais c’est une excellente préparation au monde professionnel. Le Medef soutient cette initiative qui porte des valeurs fortes. Cette convention doit renforcer nos liens avec l’Epide, les développer grâce à notre réseau et accroître l’insertion deces jeunes sur le marché du travail », a déclaré Geoffroy Roux de Bezieux.