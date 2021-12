Gens du voyage : un GIP pour coordonner l'action des collectivités

« Il y a des trous énormes dans la raquette de l'action publique en matière de dialogue et de prise en charge des problématiques des gens du voyage ». Impulsée par l'Union des maires et signée par l'Etat, la Caisse d'allocation familiale et le Conseil départemental, la convention constitutive du GIP “Accueil des gens du voyage”, doit permettre, selon Guy Geoffroy, président de l'Union des maires, de « mieux aborder et de mieux traiter ensemble tous les sujets relatifs aux gens du voyage ». L'objectif est d'abord de donner la possibilité à l'État de prévenir avec plus d'aisance les troubles à l'ordre public que constituent les installations illégales. Aussi, la préfète Béatrice Abollivier a invité l'ensemble des EPCI à y adhérer, qu'ils soient ou non en conformité avec le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, qui conditionne les possibilité d'action du préfet.

Guy Geoffroy souligne également que le GIP aura pour mission de « traiter la cabanisation, qui est la forme de sédentarisation la plus difficile à traiter parce que la plupart du temps illégale ».

Et le maire de Combs-la-Ville d'ajouter : « les gens du voyages se déplacent toujours mais leurs modes de déplacement évoluent. Toutes ces problématiques de proche en proche se touchent et nous avons acquis la certitude qu'aucun des acteurs n'était en mesure de bien assurer ses responsabilités ». Le président de l'UM77 précise toutefois qu'il ne s'agit pas « de faire à la place de chacun des acteurs » mais « d'aider à l'articulation des compétences entre l'État, les intercommunalités et tous ceux qui ont à travailler sur le sujet ». Ce qui permettra de « mener une réflexion et des échanges très en amont des grands déplacements de la période estivale, soit dès la fin de l'année civile, avec la représentation des gens du voyage ». Pour rappel, quelque 111 implantations et 3 361 caravanes ont été relevées cette année.

Par la suite et pour « faciliter le succès du GIP », l'Etat dotera l'ensemble des maires de Seine-et-Marne d'un guide à mettre en œuvre « pour lutter contre toute forme de cabanisation sauvage ».