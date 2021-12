Gens du voyage : il manque 304 places

304 places et 4 aires de grands passages. Voici les carences constatées par la préfecture de Seine-et-Marne en matière d'accueil des gens du voyage. Si 75 % des aires prévues dans les précédents schémas ont bien été réalisés, toutes les intercommunalités ne jouent cependant pas le jeu et certaines vont devoir répondre aux exigences de l'État sous peine de sanctions. Plus de la moitié des places manquantes sont situées dans le nord du département (Roissy Pays de France, Plaines et Monts de France, Marne et Gondoire).

L'autre problématique concerne les aires de grands passages avec les mêmes insuffisances constatées en matière d'infrastructures. Les quatre sites non pourvus se trouvent sur les communautés d'agglomération du Pays de Meaux, de Roissy Pays de France, de Melun Val de Seine et du Pays de Fontainebleau.

Enfin, forte tendance observée par la préfecture : la volonté d'une partie des gens du voyage de se sédentariser par le biais d'habitations et de terrains familiaux locatifs. Treize communes ont été retenues, afin de mener à bien ce projet. Parmi elles : Melun, Mitry, Chelles, Dammarie et Nemours.