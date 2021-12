Gel : une aide d'un milliard d'euros pour les agriculteurs

La Seine-et-Marne n'avait pas été épargnée par ces intempéries. Un « fonds de solidarité exceptionnel » a été ainsi créé. Celui-ci s'ajoute aux autres aides déjà mises en oeuvre. Une enveloppe d'urgence a d'ores et déjà été allouée aux préfets pour apporter un soutien immédiat aux exploitations les plus en difficulté. Quant à l'indemnisation des arboriculteurs, au titre du dispositif des calamités agricoles, elle sera portée jusqu'à 40 % pour les pertes les plus importantes. Pour les autres filières qui ne sont pas couvertes par ce régime de calamités agricoles, notamment la viticulture, un soutien exceptionnel similaire est mis en place. En attendant, une aide forfaitaire, basée sur la perte du chiffre d'affaires mensuel, sera accordée sur le modèle du fonds de solidarité.