Gaz vert : un partenariat entre GRDF et Descartes Développement

GRDF et Descartes Développement joignent ainsi leurs forces pour encourager les projets d'entrepreneuriat et la recherche dédiée à la ville durable. Grâce à ce partenariat, GRDF entend développer un programme d'incubation et d'open innovation avec les start-ups du campus Descartes Développement & Innovation pour répondre aux besoins de décarbonation des secteurs du logement et des mobilités. Le but est de faire émerger des solutions à fort potentiel autour du gaz vert au cœur de la Seine-et-Marne, département pionnier en France en matière de méthanisation.

Dans le cadre de cette signature, une visite de la station d'avitaillement BioGNV Proviridis est prévue à Saint-Thibault-des-Vignes, ainsi que celle du fablab Descartes Innovation. Une rencontre aura lieu avec des startupers incubés.