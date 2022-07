Gautier Capuçon en concert à Meaux le 12 juillet

Soutenue par la Société Générale, la 3e édition de ce festival itinérant et gratuit compte 15 concerts, dont six avec l’association l’Orchestre à l’Ecole et deux avec la compagnie Les Danseurs. Cette tournée va avoir lieu dans 11 villes et traverser 10 régions. Le seul concert francilien de Gautier Capuçon se déroulera à Meaux, le 12 juillet, dans la cour de la Cité Episcopale. Il affiche d’ores et déjà complet. Une douzaine de jeunes instrumentistes de talent seront choisis pour assurer la première partie de ces 15 concerts. De jeunes danseurs les rejoindront sur scène pour deux dates, ainsi que des enfants et des adolescents membres de l’Orchestre à l’École pour six représentations.

Renseignements : espace Caravelle. Tél. : 01 60 09 74 60.