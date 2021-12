Gary Swindells : « Déjà près de 20 000 adhérents »

Que représente pour vous cette deuxième ouverture ?

C’est une grande fierté, car c’est l’aboutissement de beaucoup de travail. C’est aussi un privilège d’offrir cette nouvelle opportunité à nos membres franciliens et nous les remercions d’être venus aussi nombreux à l’inauguration. Cela a dépassé nos espérances.

Ouvrir un nouveau magasin durant la crise sanitaire a-t-il été compliqué ?

Nous avons appris à nous ajuster en termes de mesures de prévention. Nous faisons le maximum en matière d’équipements (plexiglas en caisses, bornes de gel, désinfection des chariots à l’entrée…). Comme dans tous les lieux publics, tout le monde doit jouer le jeu des règles sanitaires.



© Costco - Gary Swindells

Quel message souhaitez-vous faire passer auprès de vos futurs clients ?

J’ai envie de leur dire de venir voir et de constater par eux-mêmes la qualité des produits et des services proposés, ainsi que les économies qu’ils peuvent réaliser. De toute façon, ils ne prennent aucun risque vu que la carte d’adhésion, comme les produits, bénéficie d’une garantie 100 % “satisfait ou remboursé”.

Combien comptez-vous d’adhérents ?

Ils sont déjà près de 20 000 à Pontault-Combault et plus de 185 000 au total avec le magasin de Villebon-sur-Yvette.

Quelle est votre stratégie de développement en France ?

Notre but est toujours d’ouvrir entre 10 et 15 clubs entrepôts dans les prochaines années : un ou deux dans les grandes villes et quatre ou cinq en région parisienne. L’objectif est de couvrir les quatre points cardinaux autour de Paris.



© Costco

Peut-on s’attendre à d’autres ouvertures en Seine-et-Marne ?

C’est peu probable, car nous allons privilégier plus le Nord et l’Ouest de l’Île-de-France. Nous sommes un magasin de destination avec des clients qui viennent de loin. La zone de chalandise est donc assez large, ce qui exclut des implantations très proches. Sinon, il y aurait un risque de cannibalisation des ventes entre deux sites.

Les magasins XXL ont-ils un avenir en France ?

Tout dépend de ce que vous entendez par XXL. Je pense que les gens chercheront toujours à avoir des produits de qualité XXL et à faire des économies XXL ! Notre magasin a une grande surface, mais nous n’avons que 3 500 références là où un commerce de superficie équivalente en aurait entre 20 et 30 fois plus. Nous sommes d’ailleurs complémentaires des petits commerces qui se servent aussi de nous comme une source d’approvisionnement supplémentaire. Contrairement à une idée reçue, tous nos produits ne sont pas vendus en multipacks ou en version XXL. Les jeans, les ordinateurs et d’autres nombreux produits sont, par exemple, vendus à l’unité.