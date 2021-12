Garez vos trottinettes avec « Park à Trott' »

Mode de locomotion doux et de plus en plus prisé par les citadins actifs de tous âges, les trottinettes ont le vent en poupe. Mais tous les usagers sont confrontés à la même problématique liée à la gêne occasionnée sur la voie publique et au risque de vol ou de dégradations. Trouver un endroit sécurisé pour garer leur petit deux roues représente souvent un véritable casse-tête pour eux. Sébastien Chimot, directeur de la société S2D de Crécy-la-Chapelle, s'est penché sur la question et a peut-être trouvé la solution idéale en inventant un range-trottinette baptisé « Park à Trott' ».

C'est en décembre dernier que cet adepte assidu de la trottinette électrique a lancé sa propre marque. L'idée était de créer un mobilier urbain ordonné et sécurisé pour les trottinettes. Depuis la commercialisation, en février, le succès est au rendez-vous pour ce produit 100 % seine-et-marnais. Pour la fabrication de sa trouvaille, Sébastien Chimot s'est, en effet, associé à ACD Coupe, une entreprise d'Ozoir-la-Ferrière spécialisée dans la découpe de métaux. Si le besoin s'en fait sentir prochainement, celle-ci assure être en capacité de produire une cinquantaine de portiques par jour.

En attendant d'accélérer la cadence, le carnet de commandes gonfle tout doucement. Les principaux clients de l'entrepreneur créçois sont les collectivités (la Mairie de Villiers-sur-Morin a franchi le pas), qui souhaitent développer une organisation pratique facilitant la vie de leurs habitants, et les établissements scolaires (le collège Beau Soleil de Chelles est déjà client), qui voient dans ce « Park à Trott'» le moyen de lutter contre l'anarchie régnant dans leurs parkings à vélos. Ces linéaires à trottinettes, sur lesquels on peut graver son propre logo, sont également utilisables aux abords des “city stades”, des terrains multisports, des gares, des zones commerçantes, des piscines et dans bien d'autres endroits encore.

C'est donc un véritable marché porteur qui s'ouvre devant Sébastien Chimot, qui a conçu trois modèles de portique (9, 20 et 30 places) pour un prix variant entre 600 euros et 1 400 euros HT. Le patron de S2D ne s'y est d'ailleurs pas trompé, car ses commerciaux prospectent désormais dans tout l'Hexagone.

Renseignements :

www.park-a-trott.fr

contact@park-a-trott.fr.

Tél. : 09 75 65 45 28.