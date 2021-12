Garantir la sécurité sanitaire et la scolarisation des enfants

Une cellule départementale de sécurité sanitaire et des équipes mobiles (médecins, infirmières, assistantes sociales, conseillers en prévention, référents pour les situations de handicap...) sont constituées pour accompagner les équipes dans le cadre de la réouverture des écoles. L'ensemble des écoles a recu, entre le 6 et 7 mai, des masques pédiatriques que les enfants du niveau élémentaire pourront porter à certains moments de la journée. Les personnels relevant de l'Éducation nationale seront également pourvus de masques.

Pour la Préfecture, « après deux mois qui les ont conduits à inventer et à expérimenter, les enseignants sauront maintenir l'enseignement à distance pour ceux qui ne seraient pas concernés par le retour à l'école en continu ou en présentiel ».

Un processus pédagogique hybride se dessine pour permettre la progression des apprentissages pour tous les élèves tout en tirant partie des temps en présentiel pour les élèves qui en bénéficieront. La période qui s'ouvre est également à mettre en perspective de la rentrée de septembre et plus largement du 1er trimestre de l'année scolaire 2020-2021.