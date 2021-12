GameTime, un espace ludique et convivial à Lognes

Situé à Lognes, GameTime rejoint la grande famille des espaces de jeux très en vogue actuellement. Mais son concept se veut original. D'un côté, deux salles d'escape game aux univers immersifs et inédits (une thématique ‘'angoissante'' et une autre plus ‘'familiale''). De l'autre, un bar à jeux en licence III, qui offre la possibilité de se retrouver autour d'un verre ou d'une planche apéritive composée de produits locaux issus d'un partenariat avec des fermes seine-et-marnaises. Sa ludothèque compte plus de 200 jeux de société.

L'idée à germé dans les têtes d'Aurélie, Désirée et Christina, trois amies d'enfance passionnées de jeux d'énigmes. Elles ont créé les statuts de leur société en mars 2020, alors que la France entière se confinait. Mais ces drôles de dames ont réussi à aller au bout de leur projet, au terme de plus d'un an d'efforts et de patience. ‘'Les histoires proposées ont été entièrement imaginées par nos soins », explique Aurélie, l'une des fondatrices. « Nous avons conçu le scénario, le gameplay, le design, les bandes sonores et même quelques éléments de décor »

Depuis le 19 mai, la terrasse du GameTime accueille du public, mais c'est à partir du 9 juin que les deux salles d'escape game pourront ouvrir. Ses différents espaces sont également susceptibles d'être privatisés par des particuliers, des entreprises ou des collectivités, à l'occasion d'événements.

GameTime : 8, rue Sainte Claire Deville Lognes. www.game-time.fr.

Tél. : 01 73 08 85 70

(tous les jours 10 h-21 h).