Gainerie 91 s’implante à Sénart

Accompagné par l’Etablissement public d’aménagement (EPA) Sénart, le groupe Gainerie 91 a acquis un foncier de 8 000 m². Cette acquisition va lui permettre d’augmenter sa capacité de production “Made in France” (MIF). Ce nouveau site de production, voisin du siège social implanté à Montgeron, dans l’Essonne, sera réparti sur deux niveaux de 4 500 m2 chacun (1 000 m² dédiés aux bureaux et 3 500 m² réservés aux activités productives).

Fort d’une expérience de plus de 50 ans dans l’industrie du luxe, Gainerie 91 (23, 5 millions de chiffre d’affaires en 2020, 500 salariés et quatre usines dans le monde) possède un savoir-faire reconnu dans le métier du packaging. Son atelier parisien est, en effet, le partenaire principal des plus grandes marques de luxe. La construction d’un nouveau site à Sénart va donc contribuer à faire face à un afflux de commandes de “MIF”, de relocaliser la production des partenaires, d’investir dans un outil productif plus efficace et moderne et d’offrir à ses artisans un meilleur environnement de travail. L’entreprise prévoit de créer 35 emplois avec ce projet.

Lauréate du fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires, l’entreprise Gainerie 91 a pu bénéficier du soutien de l’État et de son plan France Relance. De son côté, l’EPA Sénart a répondu à l’appel de l’État dès novembre 2018 en présentant plusieurs sites de l’Opération d’Intérêt National (OIN) de Sénart prêts à construire à travers le programme “Territoires d’industrie”. L’objectif majeur de ce dispositif est de soutenir les stratégies de reconquête industrielle dans les territoires.

« Alors que les relocalisations d’industries stratégiques et la réindustrialisation des territoires sont essentielles à la relance de l’économie nationale, nous sommes collectivement fiers d’avoir su

bâtir des solutions de nature à permettre aux entreprises des implantations facilitées et juridiquement sécurisées », déclare Aude Debreil, directrice générale de l’EPA Sénart.

Le bâtiment écoresponsable, conçu et réalisé par les ateliers “4 + Arpent Réalisation”, sera construit avec 30 % de la toiture dédiés à des panneaux photovoltaïques. Cela correspondra à 40 % d’autonomie de la consommation électrique et à une récupération des eaux pluviales.