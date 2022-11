Gainerie 91 prend ses quartiers à Lieusaint

L’inauguration aura lieu le 29 novembre. Ce jour-là, à Lieusaint, les dirigeants de la Gainerie 91 étrenneront un nouveau siège social et une usine de production qui vont remplacer le site historique de Montgeron (Essonne).

Fort d’une expérience de plus de 50 ans dans le secteur du luxe, le groupe Gainerie 91 (500 salariés, quatre usines dans le monde, 1,5 millions de références et 23,5 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé en 2020) possède un savoir-faire reconnu. Il est à la tête d'une équipe de maroquiniers, gainiers, futiers, avec plus de 20 ans d'expérience sur les matières les plus nobles (cuir, daim, crocodile, alcantara, satin, galuchat, suède...).

Le choix du parc du Levant, à Lieusaint, et l’acquisition d’un foncier de 8 000 m² vont permettre à Gainerie 91 de faire face à un afflux de commandes “Made in France“ auprès de ses clients historiques comme des nouveaux et de relocaliser la production de certains de ses partenaires.

Un nouveau site de 4 500 m2

Son nouveau bâtiment de 4 500 m² compte deux niveaux avec 1 000m² de bureaux et 3 500 m² dédiés aux activités productives. Une implantation qui va générer une trentaine d’embauches d’artisans. « Nos compétences seront doublées dans les métiers de la gainerie, de l’ébénisterie, de la dorure, de la menuiserie et les métiers supports comme coupeur ou doreur. De plus, nous nous implantons sur un parc qualitatif comptant de grandes entreprises. L’EPA Sénart a su nous aiguiller avec pertinence dans ce projet », se réjouit Arnaud Haefelin,président directeur général de Gainerie 91. La desserte du parc du Levant (proximité des embranchements autoroutiers, de la gare RER D et des lignes de bus) et son dynamisme, à quelques encablures du centre commercial Westfield Carré Sénart, ont également pesé dans la décision de l’entreprise de migrer en Seine-et-Marne.

Pour réaliser cette opération, Gainerie 91 a pu bénéficier du soutien del’État et de son plan France Relance. Elle a été, en effet, l’un des lauréats du fonds d’accélération des investissements industriels, dispositif mis en place en juillet 2020 par le gouvernement pour répondre au contexte de crise sanitaire et économique et aider les entreprises industrielles à accélérer leur relance. Une stratégie et un soutien qui vont offrir à Gainerie 91 la possibilité de demeurer le partenaire principal des plus grandes marques de luxe.