Future prison de Crisenoy : l’intercommunalité reporte son vote

Nouvel épisode dans la polémique concernant le projet de prison à Crisenoy. Le report de vote des élus de l’intercommunalité Brie des Rivières et Châteaux, dû officiellement à la reprise de l’épidémie de Covid-19 (deux élus avaient été testés positifs), n’a pas été du goût de la mairie et des habitants de Crisenoy. Depuis plus d’un an maintenant, ceux-ci sont, en effet, fermement opposés à ce projet de prison de 1 000 places envisagé au sein de la ZAC des Bordes à l’horizon 2027.

En juin 2021, une consultation locale avait même recueilli 96 % de voix contre ce projet mis en œuvre par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (Apij) dans le cadre du Plan prison (15 000 nouvelles places) lancé par le gouvernement. Ce projet prévoit notamment le transfert des 300 détenus de la prison de Melun vers celle de Crisenoy.