Future ligne Bus Bords de Marne : la concertation est lancée

Trois gares desservies, 8, 3 km de voies dédiées le long de l'ex-RN 34 et 17 stations : la future ligne Bus Bords Marne (BBM) va proposer une nouvelle offre de transport fiable pour les 40 000 voyageurs attendus chaque jour. Outre l'amélioration des temps de parcours et des temps d'attente en station, ce projet accompagnera également les programmes de développement du territoire en desservant au plus près les nouveaux quartiers d'habitation (Maison Blanche) et d'emploi (Val de Fontenay). L'aménagement d'itinéraires pour les déplacements alternatifs (marche à pied, vélo), la rénovation de l'espace public et l'apaisement des circulations seront également intégrés au projet. Mais pour que celui-ci puisse voir le jour, une concertation et une forte adhésion sont indispensables. Riverains, usagers de l'ex-RN 34, voyageurs, entreprises, associations et collectivités sont donc invités par Île-de-France Mobilités à y participer du 9 novembre au 8 février 2021. Crise sanitaire oblige, cette concertation se déroulera en ligne*. Les participants pourront rédiger leur avis et y joindre les pièces correspondantes.

*bus-bordsdemarne.iledefrance-mobilites.fr.