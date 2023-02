Fulfilmentcrowd a élu domicile à Lieusaint

Référence mondiale de la chaîne d’approvisionnement et leader de la logistique tierce partie (3PL), l’anglais Fulfilmentcrowd étend ses activités au marché français avec l’ouverture d’une plateforme de plusde 10 000 m2 à Lieusaint, au sein du parc Parisud 2. C’est un service externalisé complet pour le traitement des commandes de ses clients (réception des marchandises, gestion des retours, stockage et livraison) que l’entreprise britannique propose.

Effective depuis avril dernier, cette implantation à Lieusaint est stratégique pour Fulfilmentcrowd. En effet, la majeure partie de ses activités est associée au secteur du e-commerce pour lequel la France est le deuxième marché en Europe et le septième au monde. C’est dire si le potentiel de croissance dans l’Hexagone est important pour les activités du leader mondial de la logistique externalisée, qui a contribué au taux de croissance de 29 % en 2021 à l’international.

1,5 millions de colis expédiés en 2021

A Lieusaint, le groupe britannique, qui fête cette année son 30e anniversaire, a érigé son plus grand centre logistique. Celui-ci est dirigé par Kevin Plantier. Inédit sur le marché, son dispositif permet de rationaliser les services 3PL pour les détaillants qui vendent sur les marchés nationaux, ainsi qu’à l’exportation en Europe et aux Etats-Unis.

Basée dans le Lancashire, comté d’Angleterre, Fulfilmentcrowd fournit le logiciel de logistique, l'application client et le réseau international de centres de distribution et de services d'expédition qui permettent aux détaillants en ligne indépendants d'externaliser de manière rentable leurs services de traitement des commandes. En 2021, Fulfilmentcrowd comptait parmi ses clients plus de 450 détaillants spécialisés dans le e-commerce et a expédié 1,5 millions de colis dans 94 pays à travers le monde.

Fulfilmentcrowd France : 2, boulevard d’Espagne, Lieusaint.