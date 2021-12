Friches urbaines : trois projets primés

On les appelle les friches urbaines. Ce sont des espaces tombés dans l'oubli et laissés à l'abandon. Financé par le conseil régional d'Île-de-France, le dispositif « Reconquérir les friches franciliennes » permet aux collectivités d'Île-de-France de faire revivre ces lieux d'exploitation (souvent industrielle), tout en limitant l'étalement urbain et en préservant les terres naturelles et agricoles. Dix-sept projets (représentant 400 hectares à requalifier) ont été ainsi retenus à l'issue de la première session de cet appel à manifestation d'intérêt (AMI). Huit d'entre eux ont d'ores et déjà bénéficié d'une aide pour un financement global de plus d'un million d'euros. Trois collectivités seine-et-marnaises figurent parmi les heureux élus.

La Communauté de communes du Pays de Montereau s'est vue attribuer la somme de 200 000 euros pour son projet de dépollution de l'ancienne usine “Film Argent” située dans le parc d'entreprises du Confluent (130 hectares) et spécialisée, à l'époque, dans la production de métaux précieux. L'objectif est d'engager un programme de densification de l'espace public.

La commune de Champagne-sur-Seine a été également récompensée pour son opération mixte de renouvellement urbain du site de l'ancien lycée Georges-Clémenceau situé en centre-ville. La dotation de 60 000 euros permettra de financer plusieurs études, afin, notamment, de définir la typologie des futurs logements à construire.

Enfin, la Communauté de communes du Pays de Nemours a obtenu 27 000 euros pour son projet de reconversion d'une ancienne halle industrielle à Bagneaux-sur-Loing. Cette opération immobilière sera consacrée à l'habitat, à l'activité économique et à la culture.

L'AMI compte une seconde session avec une date limite de dépôt des dossiers fixée au 24 août.