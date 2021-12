Friches industrielles : sept nouveaux projets retenus

Au total, ce sont 39 nouveaux projets d’aménagement franciliens qui vont être soutenus à hauteur de 44, 2 millions d’euros. Ce soutien va permettre d’accélérer la mise en œuvre de projets répondant aux objectifs de maîtrise de l’étalement urbain et de revitalisation territoriale qui sont confrontés à des coûts de démolition, de dépollution ou de restructuration lourde. La mobilisation des porteurs de projet et la qualité des dossiers présentés démontrent l’importance d’accompagner le recyclage foncier en faveur d’un aménagement durable des territoires. Ces deux appels à projets avaient pour vocation d’être un accélérateur d’opérations en assurant un effet de levier sur des projets dotés d’un programme de constructions de logements ou de locaux d’activités qui ne peuvent aboutir, car en déficit notamment à cause des surcoûts liés au traitement des friches. Ils permettront d’aider des opérations sur des espaces artificialisés et ainsi d’éviter l’artificialisation des sols si de tels projets se développaient sur des terrains naturels ou agricoles.

En Seine-et-Marne, les sept projets retenus sont les suivants :