Fréquentation touristique 2019 : un cru prometteur

Selon le Département, les premiers chiffres recueillis auprès des professionnels sont « très satisfaisants ». Cet été, la fréquentation touristique en Seine-et-Marne a globalement connu une légère hausse par rapport à 2018. Et l'année dernière avait été qualifiée « d'exceptionnelle » en Seine-et-Marne et en Île-de-France.

En Seine-et-Marne, les grands gagnants de cet été sont les sites, activités et hébergements en lien avec la nature. Les parcs zoologiques de Lumigny établissent leur record absolu de fréquentation (203 000 visiteurs depuis le début de l'année), avec même une progression de 5 à 8 % en août.

Les professionnels de l'hôtellerie de plein air sont satisfaits. De bons résultats ont été enregistrés au printemps, dès le mois de mars, et en mai et en juin. L'activité estivale devrait être stable, voire en légère hausse. La clientèle francilienne demeure la plus représentée (65%). Activité stable pour les hôtels, chambre, d'hôtes et gîtes.

Dans la même veine, les îles de loisirs ont fait le plein, notamment les jours de fortes chaleurs. L'île de loisirs de Bois-le-Roi, dont l'entrée est gratuite, a accueilli jusqu'à 5 000 personnes les jours les plus chauds. L'île de Loisirs de Jablines-Annet a connu une fréquentation exceptionnelle dès le mois de juin. La fréquentation est demeurée stable en juillet. L'île de loisirs de Buthiers a connu la même tendance.

Les festivals et fêtes ont aussi eu la cote. Les Médiévales de Provins ont rassemblé 110 000 personnes (+ 22 %). Le festival Django Reinhardt a attiré près de 19 000 spectateurs (+ 10 %) et 10 000 festivaliers se sont rendus au Ferté Jazz Festival (+ 11%).

Parallèlement, le Département estime que la tendance de la fréquentation des grands sites patrimoniaux de Seine-et-Marne est « satisfaisante ». Au cours du premier semestre 2019, le château de Fontainebleau a enregistré une hausse de 1,3 % de sa fréquentation. Le nombre de visiteurs au château de Vaux-le-Vicomte est en léger recul au cours du premier semestre (- 5%), en raison de la météo du printemps.

Les musées suscitent toujours beaucoup d'intérêt. Depuis le début de l'année, les musées départementaux ont vu leur fréquentation augmenter : musée-jardin Bourdelle (+ 18%), musée de la Seine-et-Marne (+ 8 %). L'activité du musée Stéphane Mallarmé bondit (+ 54 %) grâce aux deux expositions temporaires. Même tendance à la hausse pour le musée de la Grande Guerre de Meaux (+ 5 %, 54 000 visiteurs depuis le début de l'année).